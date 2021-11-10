Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada büyük hasar meydana geldi.
İstanbul, Aydınlı Organize Deri Yan Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm makine imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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