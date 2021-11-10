Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, A Millli Futbol Takımı saat 09.05’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tören düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde anıldı.