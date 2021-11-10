Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı Atatürk'ü andı
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, A Millli Futbol Takımı saat 09.05’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tören düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde anıldı.
Etiketler: 10 Kasım A Milli Futbol Takımı Mustafa Kemal Atatürk
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