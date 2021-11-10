Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.

Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadın Milli Takımı ise çeyrek final maçında saat 17.00'de Almanya ile karşılaşacak.