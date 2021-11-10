Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Hayatını ülkesine adayan Atatürk’ün, milletimizden aldığı güçle başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesi Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmış ve Gazi Mustafa Kemal, bu mücadelede gösterdiği inanç ve kahramanlıkla tüm dünyanın hayranlığına mazhar olmuştur. Gazinin, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, onun vasiyeti olan 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz mücadelesinin hareket noktası olan ve ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygularla, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

[Fotoğraf: AA]

A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde andı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen anma töreninde saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu

"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuza dek kalbimizde yer alacak Atamızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için onun izinde kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Bütün hayatını vatanına adayan, askeri, siyasi ve insani vasıflarıyla örnek devlet adamı, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin matem günü olan 10 Kasım, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e saygımızı ve onun fikirlerinin takipçisi olduğumuzu her yıl yeniden gösterdiğimiz gündür. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Diğer federasyonlar da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Beşiktaş

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz. Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Atamız'a olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir."

Fenerbahçe

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz."

Galatasaray

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz fikirleri, hedef, ilke ve devrimleriyle daima kalbimizde yaşayan ve yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

"Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere bile örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir.

Bugün bizlere düşen en büyük görev; Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyet'imizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır.

10 Kasım tarihinin Türk Milleti için önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir. Bugün aynı zamanda Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır.

Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken; diğer yandan O'nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum. Sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz."

Çaykur Rizespor

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Kasımpaşa

"Ölümünün 83. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor

"Gittiğin günden beri unutulmayan hatıraların, unutturulamayan fikirlerin ve inkılapların bizimle sonsuza dek yaşayacak. Saygı, özlem ve minnetle..."

Atakaş Hatayspor

"Işığın yolumuzu aydınlatır Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Öznır Kablo Yeni Malatyaspor

"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83. ölüm yıl dönümünde saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında özlem, rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz."

Medipol Başakşehir

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."

İttifak Holding Konyaspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Göztepe

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Altay

"Tarihimizde, kalbimizde ve aklımızda hep sen varsın. Sonsuz bir minnet, saygı ve özlemle anıyoruz."

Adana Demirspor

"Aramızdan ayrılışının 83. yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe millet olarak yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Gençlerbirliği-Hacettepe Spor Kulübü

Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki anma törenine ilişkin, "Hacettepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik ekibi ve futbolcularının yanı sıra Gençlerbirliği ve Hacettepe Spor'un personellerinin yer aldığı törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından tören, İstiklal Marşı ile sona erdi." ifadeleri kullanıldı.