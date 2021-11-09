Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Immobile İtalya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
İtalya Futbol Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Ciro Immobile, kas sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda İsviçre ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçlar öncesinde İtalya Milli Takımı golcü oyuncusu Immobile sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
İtalya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, Immobile'nin takımı Lazio ile Serie A’da oynadığı son maçta sol bacağında kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, yapılan kontroller neticesinde 31 yaşındaki golcünün milli takım kampından ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.
İtalya'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Roberto Mancini, Immobile'nin yerine Sassuolo'da forma giyen Gianluca Scamacca'yı milli takıma çağırdı.
Etiketler: İtalya
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