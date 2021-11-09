TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, basına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Stefan Kuntz saha ortasında oyuncularla bir süre konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Koordinasyon hareketlerinden sonra oyuncuların bir bölümü sahadan ayrıldı. Kalan oyuncular ise hücum organizasyonları üzerine çalıştı.

Kuntz'tan futbolculara uyarılar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, idmanı sık sık durdurarak oyuncularını uyardı. Oyuncularına sahada yapmaları gerekenleri anlatan Kuntz, hücum çalışmasında da uyarılarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin çalışmasını sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında oynayamayacağı açıklanan Cengiz Ünder de saha kenarından takip etti.

Milli takım aday kadrosuna bugün davet edilen Barış Alper Yılmaz da bu akşam kampa katılacak.

Antrenmanı TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, yarın akşam yapacağı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam edecek.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.