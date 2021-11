Milli kaleciler, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sinan Bolat, çok önemli iki maça çıkacaklarını belirterek, "Öncelikle Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz o maça yönelik. Oradan 3 puan alıp, güzel bir moralle Karadağ maçına çıkmak istiyoruz” dedi.

"Türkiye’den böyle yetenekleri kaleciler çıkması önemli"

Sinan, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer almayan Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Tabii kaleci antrenörümüz önderliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa’ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler. Hamit ağabeyimiz ve yeni hocamızın gelmesiyle yeni bir hava ve enerji oluştu. İnşallah hocamız da istediği taktikleri bize gösterip, en kısa zamanda istediğimiz sonuçları alıp, en kısa dönemde istediğimiz yere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

[Sinan Bolat | Fotoğraf: AA]

Milli kalecilerin Avrupa kupalarında gösterdiği performansla kendilerini kanıtladığını aktaran deneyimli kaleci, "Kendi açımdan Avrupa’ya ayrı bir önem veriyorum. Avrupa'da oynamak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için de bir gurur. Türkiye’den böyle yetenekleri kaleciler çıkması önemli. İnşallah bunların devamı gelecektir. Kardeşlerimiz de kısa zamanda Avrupa’ya transfer olup, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerdir inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır: Şansımızı son ana kadar zorlamak istiyoruz

Uğurcan Çakır da iki maçı da kazanmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ersin'e hayırlı olsun, yeteneğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'a da geçmiş olsun diyorum. Bizim için Cebelitarık maçı çok önemli. Şansımızı son ana kadar zorlamak istiyoruz. Öncelikle Cebelitarık maçını kazanmak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Milli takım için birlikte savaşacağız. İnşallah iki müsabakadan da en iyi şekilde ayrılacağız. Hoca taktiğe karar verecek, kim oynarsa elinden geleni yapmaya çalışacak. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak galip gelmek istiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır"

[Fotoğraf: AA| Uğurcan Çakır]

Milli takımın kaleci antrenörü Michael Rechner ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Uğurcan, "Almanya'dan geldi. Oranın eğitimini almış bir isim. Çok iyi bir uyum yakaladık, iyi çalışıyoruz. İnşallah performansımızı maçlara da yansıtırız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na katılma şanslarını sonuna kadar zorlamak istediklerinin altını çizen Uğurcan Çakır, "Norveç, Hollanda ile zor bir mücadele oynayacak. O maçta istediğimiz gibi sonuçlanırsa Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İki takım için zor müsabaka, önce biz kazanmalıyız" diye konuştu.

Ersin Destanoğlu: Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez seçilen Ersin Destanoğlu, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Çok mutlu oldum. Seçilmeyi bekliyordum. Kadroya dahil edildiğimi arkadaşlarımdan öğrendim. Kulübümde her maç en iyi performansı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdan duydum, sonrasında da ailemle paylaştım. Burada olmak tarif edilemez bir duygu. Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum. Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Takım'da forma giymek hem zihinsel hem de fiziksel çalışmanın sonucu. Bunlara önem veriyoruz. Ben de çok çalışıyorum. Her açıdan kendimi geliştiriyorum. Zorlu, stresli maçlar oynuyoruz. Bunun altından kalkabilecek kapasitede olduğumu biliyordum. Bu sayede de şu an A Milli Takım'dayım."

[Fotoğraf: AA | Ersin Destanoğlu]

Milli takıma davet edildiğinin ilk haberini Rıdvan Yılmaz ile paylaştığını söyleyen Ersin, "Ona da söyledim, çok mutlu oldu. Burada da beraberiz. Burada tüm ağabeylerim sıcakkanlı davrandılar. Teknik ekip olsun, ağabeylerim olsun güzel bir ortam var. Rıdvan ile aynı şekilde tesislerde de burada da beraberiz." ifadelerini kullandı.