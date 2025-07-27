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Gündem
TRT Haber 27.07.2025 15:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan’ımızı korumak için gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan’ımızı korumak için gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla havadan ve karadan büyük mücadele ettiğini açıkladı.

Erdoğan, "Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz" dedi.

"Yaz mevsiminin başından bu yana 3 bin 62 yangını söndürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.

Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun"

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