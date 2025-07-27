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TRT Haber 27.07.2025 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

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Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron Fransa İsrail'in Gazze Soykırımı
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