Açık 36.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2025 17:05

Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan ve Muhafız er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazeleri toprağa verildi.

Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı
[Fotograf: AA]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Sarayburnu Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, Kuşluhan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Hatay'da şehit olan muhafız er İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhafız er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazesi de İstanbul'da toprağa verildi.

Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin annesi ve babası taziyeleri kabul etti.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesini teselli etti.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Karaman'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Şehit
Sıradaki Haber
Hafta boyunca 'tropikal gece' yaşanacak: Sıcaklık rekorları görülebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Savunma sanayii diğer kritik alanların da önünü açıyor
16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi
16:14
Almanya Başbakanı Merz'den Netanyahu'ya Gazze'ye yardım ulaştırma çağrısı
16:03
Hafta boyunca 'tropikal gece' yaşanacak: Sıcaklık rekorları görülebilir
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan’ımızı korumak için gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:19
MHRS randevu önceliğinden 1 yılda 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı
Balkanlar'ın saklı cenneti: Matka Kanyonu
Balkanlar'ın saklı cenneti: Matka Kanyonu
FOTO FOKUS
Savunma sanayii diğer kritik alanların da önünü açıyor
Savunma sanayii diğer kritik alanların da önünü açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ