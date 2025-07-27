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Türkiye
AA 27.07.2025 13:59

Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, yurt genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:

İL SICAKLIK (C°)

Denizli 40, Diyarbakır 44,1, Gaziantep 41,6, Kahramanmaraş 44,4, Kilis 41, Mardin 41,3, Muğla 40, Siirt 42,8, Şanlıurfa 42,2, Tunceli 40,6, Batman 43,9, Aydın 40,1, Adıyaman 43,5, Bartın 40,1

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