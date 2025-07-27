Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 7-12 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklık daha da aratacak.

Sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerinde sıcaklık görülecek.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerinde olması bekleniyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa 45 dereceyi görecek.

Termometreler; Aydın ve Malatya'da 43, Çankırı'da 42, Muğla ve Çorum'da 41, Ankara, İzmir, Konya, Edirne, Kayseri ve Sivas'ta 40 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji'den yüksek sıcak uyarısı

Sıcak hava dalgasının etkisi batı kesimlerde çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamaları için uyarı yaptı.