Savunma sanayii diğer kritik alanların da önünü açıyor

Sadece ülkemizin değil dünyanın da bu alandaki en önemli etkinliklerinden biri olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çok farklı kalemlerde yeni teknolojilerin görücüye çıktığı bir organizasyon oldu.

Elbette IDEF’in doğası gereği askeri platform ve sistemler başroldeydi. Ancak başta enerji olmak üzere Ankara’nın küresel konumunu doğrudan etkileyebilecek alanlarda işimize yarayacak yeni teknolojilere de şahit olduk.

“IDEF sadece savunma sanayii fuarı olarak düşünülmemeli”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, IDEF 2025’teki alanı gezerken sorularımızı yanıtlıyor… Her ne kadar ön planda füzeler, zırhlı araçlar ya da silahlar sistemleri olsa da aslında farklı kabiliyet kazanımlarına da yine bu fuarda şahit olduğumuza dikkat çekiyor.

Konuyu kendi uzmanlık alanı olan enerjiye getiriyor Prof. Dr. Kumbaroğlu ve Armelsan imzalı Kaşif insansız su altı aracının en yeni modelinden bahsediyor. Bu ürünün bir savunma sanayii şirketi tarafından yapılmasını çok anlamlı bulduğunu anlatıyor.

Kaşif’in Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerindeki rolünü hatırlatıp yakın zamanda Libya, Pakistan ve Somali gibi ülkelerde Türkiye’nin yapacağı sondaj faaliyetlerinde de görev alacağını söylüyor.

[Savunma sanayii firmalarının sivil teknolojilerde de nitelikli işler yapmasının en iyi örneklerinden biri de Kaşif su altı insansız robotu.]

“Teknolojik kazanımlar diğer alanlara da sıçrıyor”

Karadeniz’deki sondaj sırasında 3 bin metreye kadar inebilecek şekilde geliştirilen Kaşif’in yeni modeliyle birlikte artık 4 bin 500 metreye inebileceğine işaret ediyor Kumbaroğlu.

Türkiye’nin özellikle dış politikadaki hamlelerine göre arka planda bu tür çalışmalar için büyük çaba sarf edildiğine değiniyor ve “Kazanılan teknolojik kabiliyetlerin sadece askeri sistemlerle kısıtlı kalmadığının en büyük örneklerinden biri Kaşif’in yolculuğu. Ülkemizin talebi olmuş ve Türk mühendisler hemen yerine getirmiş. Bu basit bir örnek. IDEF 2025 kapsamında benzer çok hikaye var. Bu denli teknolojik birikimin farklı alanlarda da meyve vermesi neresinden bakarsanız bakın çok büyük bir olay.” diyor.

[Türkiye'nin sondaj gemilerine Donanma unsurlarını da eşlik ediyor.]

“Savunma sanayiiniz güçlü olmadan küresel adımlar atamazsınız”

Prof. Dr. Kumbaroğlu bu noktada ilginç bir parantez daha açıyor… Türkiye’nin sondaj macerasının ilk başladığı yıllarda Doğu Akdeniz’e giden sondaj gemilerimize askeri platformlarımızın eşlik ettiğini söylüyor.

“Hatırlanacağı üzere Somali’de sismik araştırmalarda bulunan Oruç Reis gemimiz için de bölgeye askeri unsurlarımızı göndermiştik.” ifadesini kullanıyor Kumbaroğlu ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Savunma sanayiinin güçlü olması enerji bağımsızlığı için bir ön koşul… Bir olmazsa olmaz... Türkiye bunu başardı. Bunu yaparken de diğer sektörler için de ortaya bir sinerji çıktı.

Diğer ülkelerle imzaladığımız enerji anlaşmalarına bakın… Muhakkak hemen yanında savunma iş birliği de imzalanmış oluyor. Çünkü bunlar birbiriyle çok yakın ilişkide. Dünyada gelinen nokta itibariyle enerji belki de hiç olmadığı kadar stratejik bir noktaya yükseldi. Ülkeler bu alanda askeri güçlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini ısrarla vurguluyor.

Sizin da ya da müttefikinizin topraklarında fark etmez... Rezervlerle dolu olmanız eğer askeri bir gücünüz yoksa bir anlam ifade etmiyor. Çünkü o zenginliği size yar etmezler. Ama Türkiye savunma sanayiinde müthiş bir sıçramaya imza attı. Ve buradaki gelişim enerji başta olmak üzere hassas konularda Ankara’nın elini çok ama çok güçlendirdi.”