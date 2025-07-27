ATAK’ın gücüne güç katacak: Dakikada binlerce mermi ateşliyor

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Sarsılmaz da son derece önemli yeni sistemlerini tanıttı. Fuarda en dikkat çekici ürünlerden biri 20 milimetre mühimmatla çalışan burun topunun ilk kez sergilenen 6 namlulu versiyonu oldu.

Sarsılmaz’ın TUSAŞ ile ortak olduğu TR Mekatronik şirketince geliştirilen bu sistemin hem yeni nesil hava platformlarında hem de milli imkanlarla geliştirilen yakın hava savunma sistemlerinde kullanılması bekleniyor.

ATAK’ın üç namlulu sistemi de buradan çıkmıştı

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, Türkiye’nin yakın geçmişte savunma sanayii açısından yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin katma değerli ürünlerin ihracatında yaşanan sorunlar olduğunu hatırlatıyor.

Katma değeri yüksek teknolojiler olsa dahi yerli ve milli platformlar olmadığı için bunları yurt dışına satamadıklarını anımsatıyor ve “Geçmişte başlayan yerlileştirme projelerinin yansıması olarak TR Mekatronik kuruldu. İlk görevimiz ATAK helikopterinin burnundaki üç namlulu silah sistemini yerlileştirmek oldu. Yurt dışına satılan ATAK’larda da bizim yaptığımız burun topu kullanıldı.” bilgisini paylaşıyor.

[ATAK'ın pilot kaskına entegre çalışan 3 namlulu kaskı da TR Mekatronik tarafından yapılmıştı. Foto: AA]

“Teknoloji ilerledikçe biz de sistemlerimizi geliştirdik”

Teknolojinin hızla değiştiğine ve bunun bir yansıması olarak platform ya da alt sistemlerde de sürekli güncellemeler yapıldığına değiniyor Çevik. TR Mekatronik olarak kendilerinin de sürekli bu yönde ilerlediklerinin altını çiziyor.

Bu yeni teknolojilerle birlikte daha yeni motorlar, parçalar ve daha hızlı sistemlere kavuşulduğunu söylüyor ve devam ediyor:

“Biz de son teknolojilerle üretim yapmaya gayret ediyoruz. Sahip olduğu yeni teknolojiyle çok daha hızlı tepkiler verebilen taret sistemimizi de böyle geliştirdik. Ayrıca görevlerin çok daha güvenli yapılabilmesinin de önünü açtık.

Gelinen noktada üç namlulu sistemin farklı platformlarda yetmeyebileceğini düşündük. Aslında 6 namlulu burun topu maceramız da böyle başladı. ATAK’ın mevcut 3 namlulu 20 mm burun topu dakikada 750 atım yapıyordu. IDEF 2025’te sergilediğimiz yeni burun topu çok etkin bir sistem oldu. Yeni 6 namlulu sistemimizle iki bin atıma ulaşıldı. İlerleyen dönemde dakikada 3 bin hatta 4 bin 500 atım hızına ulaşabileceğimize inanıyoruz.”

[Altı namlulu yeni sistemin Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli roller üstlenmesi bekleniyor.]

“Yakın hava savunmada ciddi roller üstlenecek”

Fatih Çevik, 6 namlulu sistemde her ne kadar akla ilk etapta ATAK helikopterleri gelse de aslında bu ürünün hava savunma sistemlerine entegrasyonu için de çalıştıklarını anlatıyor. Yakın zamanda bununla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını söylüyor.

Altı namlulu atış gücünün hava savunma sistemlerinde özellikle dron ve İHA tehdidine karşı çok etkili olacağını değerlendirdiklerinden de bahsediyor Çevik. Tek ya da sürü halinde gelen hedeflere karşı başarılı sınavlar vereceğine inandıklarını belirtip, “Buna yönelik olarak da hafif, havacılığın tüm standartlarına uygun sistemler geliştirmeye devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.