Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Çarşamba günü Ankara Eryaman Yüksek Performans Merkezi'nde resmi anma merasiminin ardından saat 09.30'dan itibaren gerçekleştirilecek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na sporcular büyük ilgi gösterdi.

Koşu için bu yıl 715 kayıtla rekor katılıma ulaştı.

Programa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı eski milli atletler de katılacak.