Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli atıcı Özgür Varlık, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Hindistanlı sporcu Manu Bhaker'le birlikte yarışan milli sporcumuz Özgür Varlık, altın madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.
Sıradaki Haber
Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı çeyrek finalde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz