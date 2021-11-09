Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı çeyrek finalde
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 6-2 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle Rusya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye Kadın Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonada Türkiye Erkek Milli Takımı da dün Finlandiya'yı yenerek çeyrek finale çıkmıştı.
Goalball Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Finlandiya'yı 6-2 mağlup ederek çeyrek finale ilk iki sıradan çıkmayı garantiledi. pic.twitter.com/RlpwyFZ8JA— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 9, 2021
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