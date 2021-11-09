Takımından yapılan açıklamaya göre, iki hafta önce antrenmanda yaptığı kazanın ardından kafa sarsıntısı nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen Algarve Grand Prix'sine katılamayan Marquez'in, sağlık durumunda olumsuz gelişmeler yaşandı.

Görme sorunu bulunan 28 yaşındaki pilotun, Barcelona'da bir kez daha sağlık kontrolünden geçtiği ve daha önce de yakalandığı diplopinin (çift görme), sağ gözünde bir kez daha ortaya çıktı.

İspanyol pilot, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 14 Kasım'da koşulacak sezonun 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sinin yanı sıra 18-19 Kasım'da takımının Jerez'deki test sürüşlerine katılamayacak.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiği 2011 yılında diplopi geçiren Marquez, sporu bırakma noktasına gelmesine rağmen uzun bir tedavinin ardından yeniden pistlere dönmüştü.

Diplopi, gözlerdeki bir sinir veya adale sorunu nedeniyle bir gözün diğerine göre sapma göstermesine ve beynin, gözlerden aldığı imajların birbirinden farklı olmasına deniyor.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı. 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kıran İspanyol pilot, uzun bir tedavinin ardından 2021 sezonunun üçüncü etabında pistlere dönebilmişti.