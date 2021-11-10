Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonada sezonun son ayağı, 12-14 Kasım tarihlerinde 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, 12 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak, 13 Kasım Cumartesi günü de sıralamalarda yarışacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun final mücadelesine ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.

Milli motosikletçi, ABD Grand Prix'sinde karıştığı kaza nedeniyle Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İtalya ve Portekiz ayaklarında yer alamamıştı.