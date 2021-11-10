2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan başlıyor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, 11 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.
G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Elemelerde 9. haftanın programı şöyle:
11 Kasım Perşembe:
A Grubu:
20.00 Azerbaycan - Lüksemburg
22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz
B Grubu:
20.00 Gürcistan - İsveç
22.45 Yunanistan - İspanya
H Grubu:
20.00 Rusya - Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 Malta - Hırvatistan
22.45 Slovakya - Slovenya
J Grubu:
20.00 Ermenistan - Kuzey Makedonya
22.45 Almanya - Lihtenştayn
22.45 Romanya - İzlanda
12 Kasım Cuma:
C Grubu:
22.45 İtalya - İsviçre
22.45 Kuzey İrlanda - Litvanya
F Grubu:
20.00 Moldova - İskoçya
22.45 Avusturya - İsrail
22.45 Danimarka - Faroe Adaları
I Grubu:
22.45 Andorra - Polonya
22.45 İngiltere - Arnavutluk
22.45 Macaristan - San Marino
13 Kasım Cumartesi:
D Grubu:
17.00 Bosna Hersek - Finlandiya
22.45 Fransa - Kazakistan
E Grubu:
22.45 Belçika - Estonya
22.45 Galler - Belarus
G Grubu:
20.00 Norveç - Letonya
20.00 Türkiye - Cebelitarık
22.45 Karadağ - Hollanda