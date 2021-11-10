Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, sürücüleri öğrenilemeyen öğrenci servisi ile plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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