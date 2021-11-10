Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve ekipler yönlendirildi. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kuvvetli rüzgârın alevleri farklı noktalara sıçrattığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı meyve ve sebze seraları ile depolar zarar gördü.

Yangında 3 serası zarar gören üretici Muharrem Yabalak, yangında ilk alevleri gördükleri anda durumu yetkililere ihbar ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir yangının kontrol altına alındığı bilgisini tweet olarak paylaştı.