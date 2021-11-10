Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.
Trabzon'da dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'ya sabah saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerde gecikme yaşanıyor.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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