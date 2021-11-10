Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de zincirleme trafik kazası: 9 araç birbirine çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir’de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.
Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi’nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.
Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
2 kişi yaralandı
2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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