Haber Giriş: Kaynak: AA
Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Tuzla ilçesinde askeri alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki 41. Bakım Merkez Komutanlığı'na ait alanda bir binada, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.
Etiketler: yangın itfaiye ekipleri istanbul tuzlaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 00:07
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