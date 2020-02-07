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Başakşehir'de su tankeri devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Ali Coşkun yönetimindeki su tankeri, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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