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MSB'den bayrak paylaşımı: Vatan aşkı ısıtır içimizi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafı paylaşıldı.
Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafında, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu yer aldı.
Etiketler: türk bayrağı msb milli savunma bakanlığı Kar yağışıSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 20:02
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