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İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45’i yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i mevcut delil durumu nedeniyle ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Diğer 30 şüpheliden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İzmir merkezli 5 ilde 4 Şubat'ta, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalanmıştı.
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