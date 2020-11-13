Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Twitter hesabından COVID-19 testine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirten Yazıcı, evde karantinada olduğu kaydetti.

Yazıcı, videolu mesajında ise "Dün ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı. Film çekildi, bu filmdeki belirtilerle ve bugün yaptırdığım PCR testi ile COVID-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik falan vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı.