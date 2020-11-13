Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Güldalı ve Akpınar köyü kırsalında dün düzenlenen operasyonda at üzerinde 2 bin, arazide 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.