Ilgaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İn köyünde COVID-19 vakaları ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi. Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün bugün 17.00 itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.