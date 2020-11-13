Konya'nın Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin ihalesi 12 Ocak'ta yapılacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'nın, sadece bugünü için değil, geleceği için de çözümler ürettiklerini bildirdi.
Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin, yıllardır konuşulan, fiziki yapısıyla kente hizmet etmekten uzak bir yapı haline dönüştüğünü belirten Altay, şunları kaydetti:
"İhale 12 Ocak'ta yapılacak. Bizimle anlaşan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın böyle önemli bir projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya için tarihi bir müjdeyi böyle mübarek bir günde açıklamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Esnafımız ve Konyamız için hayırlı olsun."
Cuma müjdemiz olsun;— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) November 13, 2020
Şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyan ve benim de hassasiyetle üstünde durduğum; Eski Sanayi ve Karatay Sanayi taşınmasıyla ilgili 1. Etap ihalesi 12 Ocak tarihinde yapılacak.
Konyamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/l5dMDPF1Gj
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