Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yasin Kırca idaresindeki plakasız motosiklet, İslamlar Mahallesi İncebel mevkisi D-400 kara yolunda, Z.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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