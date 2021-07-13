Konya’nın Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri Tuz Gölü’nü adeta flamingo mezarlığına dönüştürdü.

Son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte Tuz Gölü tabiatında kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların yaşamla mücadelesi olumsuz etkilendi.

Küresel ısınma tabiatı olumsuz etkiledi

Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü’ne geliyor.

Ancak, küresel ısınmanın yarattığı etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve Konya Ovası’ndaki çiftçilerin tarım için yoğun su kullanımı tabiatı olumsuz etkiledi.

Sıcak yerlerden gelen flamingolar ölüyor

Bir önceki sene dron ile çekilen görüntülerde bir koloni halinde yaşayan flamingo yavrularının görüntülendiği Tuz Gölü’nde şimdilerde yavru ve yetişkin flamingo ölümleriyle karşılaşılıyor.

Her yaz döneminde Tuz Gölü’nün doğal güzelliğini ve flamingoları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Tuz Gölü’ne giden misafirler bu sene hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

Tuz Gölü havzasının suyunun bir önceki senelerin aynı dönemine göre yaklaşık 10 kilometre daha fazla çekildiği gözlemlenirken, yüz binlerce flamingodan da bir tane bile flamingo kalmadığı görüldü.

"Su yaklaşık 10 kilometre içe doğru çekilmiş"

Konuyla ilgili konuşma yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Öztürk, şöyle konuştu:

“Ben bu bölgeye en çok gelen insanlardan birisiyim. Bu bölge, flamingolar anlamında ciddi bir şekilde kuş cenneti olarak anılan bir bölgeydi. Fakat bu sene geldiğimde, kuş cennetinden daha çok kuş cehennemine döndüğünü gördüm. Yüzlerce hatta binlerce flamingo bölgede ölmüş şekilde ve ciddi mana da kuş popülasyonu bitmiş şekilde gördüm. Daha önce ben bu bölgeye geldiğimde, bu gördüğünüz alan, sulak bir alandı ama şimdi neredeyse tozan bir nokta haline gelmiş. Su yaklaşık olarak 10 kilometre içe doğru çekilmiş. Bu bölge olarak ciddi bir alarm olduğunu gösteriyor.”