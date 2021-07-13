Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aşılananların sayısı 4 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki aşılama rakamlarına değindi.
İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini belirten Köşger, "İnanıyorum ki yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İzmir Koronavirüs Aşısı
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