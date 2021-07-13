660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz, Antalya'nın gururu oldu.

Aynı başarıyı 4'üncü kez gerçekleştiren başpehlivan için, davullu zurnalı tören düzenlendi. Hayranları, başpehlivan Gürbüz'le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Antalya'da şehir turu attı

Karşılama sonrasında Kırkpınar başpehlivanı, araç korteji ile şehir merkezine indi.

Ali Gürbüz, 661'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor:

"Kırkpınar bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz. 660 yıldır devam eden bir organizasyon. Böyle büyük bir organizasyonda şampiyon olduğum için çok mutluyum. Toplamda 4'üncü şampiyonluğum oldu. 2019, 2021; 2 yıl üst üste oldu. Şimdi önümüzdeki yıl da inşallah başpehlivan olup Antalya'ya tarihinde ilk defa bu gururu yaşatmak istiyorum."

Ayağının tozuyla hemşehrileri kucaklaşan Ali Gürbüz, altın kemeri babası eski başpehlivan Recep Gürbüz'ün Elmalı'daki mezarına götürecek.