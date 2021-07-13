Edirne'de aşı istasyonları hiç boş kalmıyor. Kentte iki doz aşı olanların sayısı sayısı yaklaşık 450 bin.

Kentte toplumsal bağışıklık için kritik eşik aşıldı.

Edirne aşılamada yüzde 75'i geçti. Böylece Edirne Türkiye'de aşılamanın mavi renge döndüğü dördüncü il olmayı başardı.

Bakan Koca'dan Edirne'ye tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yüzde 75 aşılamaya ulaşan Edirnelileri kutladı.

"Hoş geldin Edirne. Sonuca bir il daha yaklaştık. Edirne mavi oldu. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun."

Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mgNOLlo218 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021

59 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Aşılamada daha önce yüzde 75 barajını geçen şehirler, Kırklareli, Çanakkale ve Muğla olmuştu.

Türkiye genelinde uygulanan toplam aşı dozu ise 59 milyonun üzerine çıktı.