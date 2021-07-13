Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yollara düştü.

Bütün çabalar, 19 Mayıs 2021 tarihindeki yarışmada dereceye giren 17 yaşındaki Emine'ye sürpriz yapıp ödülünü ulaştırmak içindi.

Yarışmada üçüncü oldu

Erciş ilçesine bağlı Toğlu mezrasında yaşayan Emine Kartal, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girdi.

Küçük yaşlardan beri resim çizmeye meraklı olan Emine'nin son resmi ona üçüncülük ödülü getirdi.

"Milli sporcularımızın bize ne kadar büyük katkı da sağlandığını fark ettim ve onları da çizmek istedim. Zaten yarışmanın konusu Gençlik ve Spor Bayramı üzerineydi. Türkiye hiçbir zaman onları yalnız bırakmıyor. Resimde bunu vurguladım.”

Ödül teslim edildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile uzun süren sohbetin ardından Emine'nin ödülü ve hediyeleri teslim edildi.

Lise son sınıf öğrencisi Emine Kartal, iyi bir üniversiteye yerleşmenin hayaliyle birlikte resim yeteneğini de geliştirmek istiyor.