Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caminin içindeki tabuttan çok sayıda silah ve mühimmat çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıksırtı Mahallesi kırsalında arama yapıldı.
Jandarma ekiplerince cami bahçesindeki tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında 5 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Silah ve mühimmatlar incelenecek
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı, silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Diyarbakır
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