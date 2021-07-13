Alevlerle mücadelenin en kritik anlarında kullanılıyor. Yangın helikopterleri ve arazözler, su ihtiyacını buralardan karşılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 bin 150 havuz ve gölet bulunuyor. Ancak bu su kaynaklarına serinleme amaçlı girmek risk oluşturuyor.

Yangın havuzları ve su toplama çukurlarının derinliği en az 5 metre ve etrafında tutunabilecek hiçbir şey bulunmuyor. İşte bu gibi yerlerde yüzmek tehlikeli ve yasak. Orman İdaresi yetkilileri vatandaşları uyarıyor.

"İçine kaydığınız anda da bir daha geri çıkma şansınız yok"

Bursa Orman Genel Müdürü Yalçın Akın, su tedarik havuzuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz buralara insanların kesinlikle girmemesini istiyoruz. Çünkü bunlar yüzme havuzu değil. Çukur içine kaydığınız anda da bir daha geri çıkma şansınız yok. Bundan dolayı içine kurtarılması için halat, merdiven gibi bir şey koymuyoruz. Olur ya halat merdiven koyduğunuz zaman bir nevi davet gibi olur."

Uyarı levhaları asılıyor

Durgun su mikrop barındırıyor, enfeksiyon riski de taşıyor.

Yakın mesafedeki köylerde, tehlikelere dikkat çeken anonslar yapılıyor. Göletlerin etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor.

Ayrıca uyarı levhaları asılıyor.

Haber: Ferhat Özkaner

