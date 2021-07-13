Abdullah Uyanık'ın devasa müzik arşivi korumaya alınacak
Abdullah Uyanık, sesi ve yorumuyla, Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtmak için yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Birçok sanatçının da ilk albümünü o yaptı. Oğlu da babasından kalan binlerce albümlük arşivin yok olmaması için UNESCO'ya başvurdu.
Birçok sanatçıya onlarca albüm yaptı. Şanlıurfa müzik ve makam geleneğinin en iyi temsilcilerinden oldu.
Abdullah Uyanık, 1947'de Şanlıurfa'da doğdu. Bir terzide çalışırken müziğe olan yeteneği keşfedildi.
İzmir'de bir süre gazinolarda sahneye çıkan Abdullah Uyanık, memleketi Şanlıurfa'ya geri döndü. 1968 yılında Şanlıurfa'nın ilk bant stüdyosunu açtı.
80 sanatçıya albüm yaptı
Şanlıurfa'nın güzide sanatçılarından Abdullah Uyanık, 60'lı ve 70'li yıllarda birçok müzisyenin ilk bant kaydını yaparak, müzik dünyasına girmesini sağladı.
O sanatçılar arasında günümüzde meşhur olanlar da var. Türkiye’nin ilk yapımcılarından Abdullah Uyanık, İbrahim Tatlıses’e de 2 tane albüm yaptı.
10 bin kasetlik arşivin yok olmaması için UNESCO’ya başvuruldu
2009 yılında vefat eden Abdullah Uyanık'tan geriye büyük bir müzik arşivi kaldı.
Türkiye'nin ilk müzik yapımcılarından Abdullah Uyanık'tan miras kalan müzik arşivinin tescillenmesi için UNESCO'ya başvuru yapıldı.
Çürümeye yüz tutan müzik arşivi önlem alınmazsa bir süre sonra zamana yenilecek.
Sevenleri müzik üstadını unutmadı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Uyanık'ın isminin verildiği bir kayıt stüdyosu açtı.
Geride binlerce eser bırakan Abdullah Uyanık vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Haber: Anıl Yağcı
Kamera: Faruk Yağız
Kurgu: Mahmut Karcı
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