Birçok sanatçıya onlarca albüm yaptı. Şanlıurfa müzik ve makam geleneğinin en iyi temsilcilerinden oldu.

Abdullah Uyanık, 1947'de Şanlıurfa'da doğdu. Bir terzide çalışırken müziğe olan yeteneği keşfedildi.

İzmir'de bir süre gazinolarda sahneye çıkan Abdullah Uyanık, memleketi Şanlıurfa'ya geri döndü. 1968 yılında Şanlıurfa'nın ilk bant stüdyosunu açtı.

80 sanatçıya albüm yaptı

Şanlıurfa'nın güzide sanatçılarından Abdullah Uyanık, 60'lı ve 70'li yıllarda birçok müzisyenin ilk bant kaydını yaparak, müzik dünyasına girmesini sağladı.

O sanatçılar arasında günümüzde meşhur olanlar da var. Türkiye’nin ilk yapımcılarından Abdullah Uyanık, İbrahim Tatlıses’e de 2 tane albüm yaptı.

10 bin kasetlik arşivin yok olmaması için UNESCO’ya başvuruldu

2009 yılında vefat eden Abdullah Uyanık'tan geriye büyük bir müzik arşivi kaldı.

Türkiye'nin ilk müzik yapımcılarından Abdullah Uyanık'tan miras kalan müzik arşivinin tescillenmesi için UNESCO'ya başvuru yapıldı.

Çürümeye yüz tutan müzik arşivi önlem alınmazsa bir süre sonra zamana yenilecek.

Sevenleri müzik üstadını unutmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Uyanık'ın isminin verildiği bir kayıt stüdyosu açtı.

Geride binlerce eser bırakan Abdullah Uyanık vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Faruk Yağız

Kurgu: Mahmut Karcı

