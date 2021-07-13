Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, oto galericilik adı altında vatandaşlardan yüksek miktarlı senetler aldıkları, gayrimenkullerine ipotek koydurup haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 senet, 3 kılıç, döner bıçağı, bıçak, 22 POS cihazı, 2 kaşe, 17 bin 500 lira ve çok sayıda fişek ile evrak ele geçirildi.