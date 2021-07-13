Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin farklı güzergahlardaki yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Projenin Bartın-Cide kısmında yapımı tamamlanan tüneller hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı tören 14 Temmuz Çarşamba düzenlenecek.

Sürücüler rahat nefes alacak

Uzunlukları 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünelin açılışı yapılacak.

267 metre uzunlukta çift viyadük, 320 metre uzunluğunda 6 çift köprü ile 4 kavşak hizmete açılacak. Böylece tek şeritli yoldaki dik rampalar, keskin virajlar ve uçurumlar tehlike arz etmeyecek.

Ulaşım daha güvenli hale gelecek

Özellikle kış aylarında ölümcül kazaların yaşandığı Bartın-Kurucaşile güzergahında sürücüler rahat nefes alacak.

Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak proje kapsamındaki T-4 ve T-5 tünelinde ise çalışmalar devam ediyor.