Karadeniz Sahil Yolu Projesi: Yapımı tamamlanan tüneller hizmete açılıyor
Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin Bartın-Cide yolu bağlantısı için yürütülen çalışmaların büyük kısmı tamamlandı. Yapımı tamamlanan tüneller yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.
Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin farklı güzergahlardaki yol çalışmaları hızla devam ediyor.
Projenin Bartın-Cide kısmında yapımı tamamlanan tüneller hizmete açılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı tören 14 Temmuz Çarşamba düzenlenecek.
Sürücüler rahat nefes alacak
Uzunlukları 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünelin açılışı yapılacak.
267 metre uzunlukta çift viyadük, 320 metre uzunluğunda 6 çift köprü ile 4 kavşak hizmete açılacak. Böylece tek şeritli yoldaki dik rampalar, keskin virajlar ve uçurumlar tehlike arz etmeyecek.
Ulaşım daha güvenli hale gelecek
Özellikle kış aylarında ölümcül kazaların yaşandığı Bartın-Kurucaşile güzergahında sürücüler rahat nefes alacak.
Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak proje kapsamındaki T-4 ve T-5 tünelinde ise çalışmalar devam ediyor.