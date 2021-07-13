Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 3 eve koronavirüs karantinası
Adıyaman'da 3 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Sıradaki Haber
Birinci doz aşıyı olmalarına rağmen ikinci doz için müracaat etmediler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz