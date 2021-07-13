Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meslektaşını öldüren doktor için müebbet istendi
Meslektaşı Kaan Erol'u 75 defa bıçaklayarak öldüren doktor Yavuz Sümter için müebbet hapis istendi. Sümer için hazırlanan ve mahkemeye teslim edilen adli tıp raporunda, yargılanmasına engel olan bir durum olmadığı belirtildi.
İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görev yapan meslektaşı Kaan Erol'u, mobbing uyguladığı gerekçesiyle 75 bıçak darbesiyle öldüren, 26 yaşındaki doktor Yavuz Sümter, kasten adam öldürmek suçlamasıyla yargılanacak.
Sümer hakkında hazırlanan adli tıp raporunda, "Doktorun akıl sağlığı yerinde, cezai ehliyeti tamdır" denildi.
Savcılık da sanık için, müebbet hapis cezası istedi.
Mütalaayı yeterli bulmayan Kaan Erol'un avukatı ve ailesi, cinayetin canavarca hisle ve planlı işlendiğini öne sürdü.
Sanığın tutuklu yargılandığı dava, 28 Eylül tarihine ertelendi.
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