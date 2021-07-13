Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuktan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor.

Dün akşam üzeri saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'deki halk plajına gelen 15 yaşındaki Barış Alagöz denizde kayboldu.

Helikopter arama çalışmasına eşlik ediyor

Gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

Lise öğrencisi olan Alagöz'ün bulunabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, bot ve helikopter ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Barış Alagöz, denize girerken ablasına fotoğraf çektirdikten sonra suya girip kaybolmuştu.