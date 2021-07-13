Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türk bayrağını çöpe atan kadın tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip çöp kovasına atan kadın tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Savcılıkta ifade vermek istedi
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Merve D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Adana
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