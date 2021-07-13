Adana'nın Seyhan ilçesinde av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade vermek istedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Merve D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.