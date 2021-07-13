Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de, sağanak, kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
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