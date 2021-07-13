Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olayı gören köylüler, araçtaki 13 kişiden 11'ini kendi imkanları ile minibüsten çıkarıp durumu jandarmaya bildirdi.

Kısmen su dolan minibüste sıkışan diğer 2 kişi de olay yerine gelen jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.

2 kişinin durumu ağır

Ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere kaldırılan 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumu ağır.

Minibüsteki kişilerin Ağrı il merkezinde bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Adıyaman'dan yola çıktıkları öğrenildi.