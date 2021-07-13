Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birinci doz aşıyı olmalarına rağmen ikinci doz için müracaat etmediler
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, birinci dozun üzerinden 42 gün geçmesine rağmen ikinci doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği açıklandı.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.
5 bin 242 vatandaşın birinci doz aşısını yaptırdığını söyleyen Usta, aşının toplumsal bir gereklilik olduğuna değindi.
"Değerli halkımız şu haliyle 5 bin 242 vatandaşımız 1. dozdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen 2. doz için aşı merkezlerimize müracaat etmemiş görünmektedir. Aşı bireysel değil, toplumsal bir gerekliliktir. Lütfen herkes aşısını bir an önce yaptırsın."
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu Trabzon
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